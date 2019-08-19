Удел меньшинства: кто будет в оппозиции к "Слуге народа" в Верховной раде

Еще до открытия Верховной рады на заседаниях подготовительной группы "Слуга народа" дала понять остальным фракциям, что именно она будет задавать тон работы парламента так, как считает нужным. В первую очередь это касается разделения должностей в президиуме и комитетах.

Партия Зеленского ожидаемо забрала себе кресла спикера и первого вице-спикера, которые, скорее всего, займут Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук соответственно. СН также решила сократить количество парламентских комитетов с 27 до 23, ликвидировав и спецкомиссию по вопросам приватизации. Изначально речь шла о 22 комитетах, но на заседании 15 августа было решено сохранить еще и отдельный комитет по вопросам молодежи и спорта.

Согласно регламенту Рады, должности глав комитетов, их замов и секретарей определяются по квотному принципу в зависимости от того, сколько депутатов в каждой фракции. Соотношение мандатов СН к фактическому количеству депутатов – около 60%. Иными словами, фракция может рассчитывать на 3/5 руководящих постов в комитетах, считают в некоторых партиях меньшинства.

У самих "народных слуг" другие подсчеты. Они намерены взять почти все посты глав комитетов, аргументируя это результатами выборов, а кресла заместителей и секретарей отдать другим. Таким образом, из всех руководящих постов вместе взятых у СН действительно окажется 60%. Но, конечно же, значимость кресла главы комитета и, например, его заместителя, серьезно отличается.

В конечном счете, другим партиям "Слуга народа" готова отдать кресло "второго" вице-спикера, который крайне редко получает возможность вести заседания, и кресла глав двух комитетов: по вопросам свободы слова (откуда уберут вопросы информационной политики) и комитета по правам человека (к ведению которого также будет относиться реинтеграция ОРДЛО и Крыма).

"Было бы корректно, чтобы не мы, а оппозиция между собой определились, кто какую на какую позицию будет претендовать", – заявил Разумков, очевидно, понимая, что четырем фракциям меньшинства о чем-либо между собой договориться будет явно непросто. А, как показали последние пару недель, они даже и не пытались.

Опыт предыдущих созывов дает несколько моделей поведения фракций, попавших в оппозицию. Первая – конструктивное сотрудничество с властью, то есть, голосование за определенные коалиционные законопроекты, иногда точечно, иногда постоянно. Если исключить чисто коррупционный компонент, то главная проблема здесь – как подобные голосования объяснить своему избирателю.

Вторая модель – жесткое противодействие власти, постоянные блокирования трибуны, срывы заседаний, при необходимости – открытые массовые потасовки с большинством. Из нынешних оппозиционных фракций на подобные действия вряд ли кто-то способен, тем более, на долгий период.

Третья модель – существование с большинством в отдельных политических плоскостях, которые не пересекаются. Самый популярный метод – регистрация заведомо непроходных законопроектов (например, о резком повышении пенсий) лишь для того, чтобы об этом можно было неделями рассказывать в эфирах лояльных телеканалов. Подобным поведением в уходящем созыве ВР запомнился, в частности, "Оппозиционный блок". Скорее всего, подобный формат "оппозиционной активности" можно будет наблюдать и в Раде девятого созыва.

Но совсем без оппозиции "Слуга народа" обойтись не сможет, учитывая масштабность заявленных партией планов, требующих изменений в Конституцию. Даже если предположить, что фракция "слуг" будет сохранять монолитность и дисциплину продолжительное время, то для 300 "плюс" голосов, к примеру, за вопросы по статусу Донбасса или перераспределение полномочий между ветвями власти, СН точно придется договариваться. И, возможно, даже не с одной, а с двумя фракциями меньшинства.

В перспективе может быть принят и закон об оппозиции, который наконец-то более четко пропишет права и обязанности меньшинства. В интервью РБК-Украина Дмитрий Разумков заявил, что такой закон надо принять, но для начала предстоит еще разработать.

ОПЗЖ

Уже в ночь после дня голосования в штабе ОПЗЖ публично признавали, что по итогам парламентских выборов они окажутся в оппозиции. О невозможности союза с "партией Медведчука" неоднократно заявляли и в "Слуге народа". К слову, об этом еще перед президентскими выборами говорил и сам Владимир Зеленский.

"Все партии, попавшие в парламент, так или иначе – проукраинские. Они отображают срез мнений и разные взгляды на будущее граждан Украины. Мы – точно не оппозиция из серии "баба Яга против", но "слугам народа" для начала надо было бы определиться со своей собственной позицией, которую они меняют – например, относительно закона о языках", – сказал РБК-Украина будущий депутат от ОПЗЖ Николай Скорик.

В "Оппоплатформе" претендуют на должность вице-спикера, а также, согласно квотному принципу, на должности глав, заместителей и секретарей комитетов – по три в каждой категории. "Если СН на это не согласится, они пойдут по пути Порошенко и закончат так же само", – уверен Скорик.

Один из лидеров ОПЗЖ Вадим Рабинович (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Ранее в ОПЗЖ заявляли про амбиции на регламентный и бюджетный комитеты, а также комитет по свободе слова. А вот Виктора Медведчука в президиуме Рады уже точно не будет – в ОПЗЖ заявили, что он "сосредоточится на партийной работе" и по своей квоте они будут выдвигать кого-то другого.

В уходящем созыве коалиция БПП и "Народного фронта" нередко пользовалась "услугами" "Оппоблока" во время важных голосований. Сейчас ОПЗЖ готова поддерживать отдельные инициативы Зеленского, в частности, по снятию неприкосновенности (не только с депутатов, но и с президента).

Один из лидеров ОПЗЖ, Вадим Рабинович, выступает с идеей переименования ОПЗЖ – убрать слова "Оппозиционная платформа"(чтобы априори не записываться в оппозицию) и оставить только "За життя" (как называется созданная самим Рабиновичем партия). По словам Скорика, подобные предложения действительно будут рассматриваться.

"Евросолидарность"

Сменившая бренд партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" априори могла оказаться лишь в оппозиции. Парламентское соперничество ЕС и "Слуги народа" стало естественным продолжением президентской борьбы Порошенко с Зеленским. За собой ЕС сразу застолбила нишу "проевропейской и проукраинской оппозиции", а главной темой публичных выступлений сделала "борьбу с реваншем" – то есть, с гипотетическим откатом при новой власти в вопросах евроинтеграции, обороноспособности, гуманитарной сферы и т.д.

На кресла в президиуме ЕС не претендует, зато объявила о своих амбициях возглавить сразу четыре комитета – регламентный, нацбезопасности и обороны, евроинтеграции и по вопросам ветеранов. Последнего из перечисленных в новом созыве Раде, согласно решению подготовительной группы, вообще не будет. Лично Порошенко по этому поводу заявлял, что ликвидация этого комитета – "еще один выстрел в спину армии".

Глава "ЕС" Петр Порошенко (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

"Мы апеллируем к нашим коллегам по парламенту – "Голосу" и "Батькивщине" – с предложением скоординировать наши усилия о пропорциональном представительстве в комитетах парламента. Пока что нет реакции от коллег", – заявила на прошлой неделе вице-спикер Ирина Геращенко.

Фракция ЕС уже активно публикует списки законопроектов, которые должны принять следующая Рада – о создании донорской службы крови, о перевозке опасных грузов и т.д., и обещает внести их в первые недели работы ВР.

"Батькивщина"

Не секрет, что среди всех фракций меньшинства "Батькивщина" во время парламентской кампании относилась к Владимиру Зеленскому и его партии мягче и снисходительнее остальных. Значительная часть агитации "бело-сердечных" была построена на том, что новому президенту надо будет опираться на опытного премьера – то есть, на Юлию Тимошенко, и создавать в парламенте "коалицию действия". И это несмотря на то, что в "Слуге народа" официально и неофициально давали сигналы о том, что в кресле премьера точно окажется "новое лицо", которым Тимошенко в силу своего более чем двадцатилетнего политического опыта быть не может по определению.

Сейчас на вхождение в коалицию "Батькивщина", естественно, не претендует. Но у Тимошенко нацелены как минимум на комитеты, традиционно интересующие оппозицию – бюджетный или свободы слова. Не исключено, что депутаты из этой фракции поборются и за "вакантную" должность вице-спикера, которую СН отдала на откуп оппозиции.

Глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Учитывая, что в оппозиционной нише Юлия Тимошенко всегда чувствовала себя наиболее удобно, ее переход в оппозицию к Зеленскому, судя по всему, лишь вопрос времени. Причем для этого потребуется немного времени, если власть действительно, как и анонсировалось ранее, к новому году собирается открыть рынок земли.

Для лидера "Батькивщины", как и для ее ядерного электората, земельный вопрос крайне важен, и Тимошенко явно попытается возглавить борьбу против "скупки земель олигархами". Конечно, это не исключает, что на первых порах фракция ЮВТ будет оказывать содействие президентской политсиле, выступая в роли их необъявленного союзника. Другой вопрос, что самой "Слуге народа", имеющей рекордную по количеству мандатов фракцию, помощь со стороны пока вряд ли потребуется.

"Голос"

Сразу после объявления результатов экзит-поллов "Голос" называли главным будущим партнером "Слуги народа" по коалиции, пока не выяснилось, что СН для формирования большинства никто так и не понадобился. Никаких переговоров о союзе тоже не велось.

"Инициатива на счет коалиционного соглашения должна идти от фракции, которая сама де-факто формирует большинство, если им нужна была наша помощь, то мы были готовы", – сказал РБК-Украина будущий нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин.

Поскольку со стороны СН никаких предложений не поступило, то "Голос" сам вышел с инициативой на счет комитетов, которые партия предлагает делить не по квотному, а по профессиональному признаку.

Глава партии "Голос" Святослав Вакарчук (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

При этом во фракции, насчитывающей 20 депутатов, заявили, что представители "Голоса" готовы возглавить сразу десяток комитетов. Реакции со стороны других партий на такое предложение не последовало. В свою очередь, в "Голосе" недовольны тем, что фракция большинства сама определяет, что отдавать меньшинству.

"Со стороны "Слуги народа" это выглядит больше как подачка, недемократически, это не дает оппозиции контрольной функции, как это должно быть. Они отдают те сферы, в которых им самим не хватает экспертизы", – сказал изданию Юрчишин, уточнив, что на место в президиуме "Голос" не претендует.

Со своим отношением к власти в партии обещают определиться уже после того, как она обнародует программу действий и заработает новое правительство. Но у Вакарчука готовы поддерживать конструктивные инициативы большинства, вроде снятия неприкосновенности, а также совместно регистрировать и продвигать законопроекты, чтобы не заниматься законотворческим спамом.