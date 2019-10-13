Удары в супертяжелом дивизионе по-другому ощущаются, - Усик

Александр Усик прокомментировал победу над американцем Чаззом Уизерспуном в дебютном для себя бою в супертяжелом дивизионе. Своим мнением украинский боксер поделился на пресс-конференции после поединка, которую транслировал Youtube-канал Fino Boxing.

В частности, украинец отметил отличие хэвивейта от тяжелого веса.

"Отличается динамикой. В этом весе все помедленнее происходит. Удары, конечно, по-другому ощущаются, даже если проходит удар в область плеча. Чувствуется, что парень очень много весит", - сказал Усик.

"Думаю, что я наберу еще немного веса. Будет 100 кг или чуть-чуть больше. Не проблема набрать вес, но тогда могут быть проблемы в качестве бокса. Нужно привыкнуть. Мне нужно поработать над точностью ударов", - добавил украинец.

Согласно опубликованной статистике ударов, Усик пробил 347 раз, 139 из которых оказались точными (40,1%). Что касается Уизерспуна, то в его активе 208 ударов, но лишь 21 из них попал в цель (10,1%). Кроме того, у Александра прошло 56 джебов, в то время как у американца - всего пять, и 86 силовых ударов, у Чазза - 16.

Усик одолел Уизерспуна в результате технического нокаута в седьмом раунде. Благодаря этой победе украинец стал официальным претендентом на чемпионский пояс по версии WBO, которым на данный момент владеет Энди Руис.