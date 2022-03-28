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Удары по нефтебазе в Луцке: ракеты выпущены со стороны Беларуси

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Луцк, Понедельник 28 марта 2022 01:17
Удары по нефтебазе в Луцке: ракеты выпущены со стороны Беларуси Луцк (Фото: volynnews.com)
Автор: Константин Широкун

Вечером 27 марта состоялся массированный ракетный авиаудар по нефтебазе в Луцке. Сообщается, что ракеты были выпущены со стороны Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы Волынской ОВА Юрия Погуляйко.

"Крылатая ракета была выпущена со стороны Республики Беларусь. Летела на низкой высоте, потому радарам не удалось ее зафиксировать", - отметил Погуляйко.

Он также сообщил, что на месте ракетного удара работают спасатели. По предварительным данным, информации о жертвах и пострадавших в результате ракетного удара нет.

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