Удари по нафтобазі в Луцьку: ракети випущені з боку Білорусі

Увечері 27 березня відбувся масований ракетний авіаудар по нафтобазі в Луцьку. Повідомляється, що ракети були випущені з боку Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення голови Волинської ОВА Юрія Погуляйко.

"Крилата ракета була випущена з боку Республіки Білорусь. Летіла на низькій висоті, тому радарам не вдалося її зафіксувати", - зазначив Погуляйко.

Він також повідомив, що на місці ракетного удару працюють рятувальники. За попередніми даними, інформації про жертви та постраждалих в результаті ракетного удару немає.