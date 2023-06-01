Ударні та розвідувальні. В Миколаївській області збили 5 російських дронів за день

У небі над Миколаївською областю силами та засобами протиповітряної оборони було знищено п'ять російських безпілотників протягом середи, 31 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Повітряного командування "Південь".
Військові уточнили, що йдеться про розвідувальні та ударні дрони противника.
"31 травня 2023 року, на Миколаївщині, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 5 російських безпілотників", - йдеться в заяві.
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