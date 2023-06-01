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Ударні та розвідувальні. В Миколаївській області збили 5 російських дронів за день

Фото: українські військові збили 5 російських дронів у Миколаївській області (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У небі над Миколаївською областю силами та засобами протиповітряної оборони було знищено п'ять російських безпілотників протягом середи, 31 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Повітряного командування "Південь".

Військові уточнили, що йдеться про розвідувальні та ударні дрони противника.

"31 травня 2023 року, на Миколаївщині, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 5 російських безпілотників", - йдеться в заяві.

А саме:

  • 2 БпЛА "Мерлін-ВР",
  • 2 ударні БпЛА "Ланцет"
  • 1 БпЛА "Орлан-10".

Новина доповнюється...

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Миколаївська областьдрониПВОВійна Росії проти України