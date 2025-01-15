Ударні дрони, снаряди та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Як вказано на сайті німецького уряду, Україна отримала 20 захищених проти мін транспортних засобів MRAP, 600 ударних дронів HF-1. Також передано розвідувальні безпілотники різних типів: 50 одиниць VECTOR із запчастинами, 46 RQ-35 HEIDRUN і 43 SONGBIRD.

У новому пакеті вказані 14 тисяч снарядів калібру 155 мм і 19 тисяч - калібру 122 мм, а також боєприпаси для танків Leopard 1.

Також серед переданого обладнання та спорядження вказані 11 тисяч 120-мм мінометних боєприпасів, джгути, польові окуляри та вовняні ковдри.

Окрім цього уряд Німеччини оновив інформацію щодо озброєння, яке готується до передач - БМП Marder, БТР АіТО30 (БМП РКТ-30 з мобільним центром управління вогнем), MRAP і колісні гаубиці RCH 155.

Допомога від Німеччини

Раніше РБК-Україна писало про те, що Німеччина передала Україні засоби для посилення протиповітряної оборони. Мова про ЗРК Iris-T та Patriot.

За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, Берлін збирається найближчим часом передати Україні додаткові ракети до систем Iris-T.