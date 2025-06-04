Ударні дрони атакували Курську область, на місці прильоту виникла пожежа
Ударні дрони атакували місто Рильськ у Курській області. В місці удару одного з безпілотників, виникла пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пабліки.
За словами очевидців, у небі над містом було видно щонайменше три безпілотники, повідомляє Telegram-канал Mash.
Один із БпЛА близько 22:50 впав на територію приватного будинку на Зеленій вулиці. Після чого виникла пожежа в одній з будівель.
Як розповіли Telegram-каналу SHOT місцеві жителі, кілька вибухів пролунали в районі Рильська і села Крупець близько 23:00.
Попередньо, було збито кілька БПЛА, зокрема FPV-дрони. В районі одного з житлових будинків виникло загоряння. Офіційна інформація про наслідки та постраждалих наразі відсутня.
Атака на Кримський міст
У вівторок, 3 червня, Служба безпеки України завдала серії ударів по Кримському мосту.
Перший вибух замінованих опор мосту стався вночі близько п'ятої ранку. Для операції було використано 1100 кілограмів вибухівки у тротиловому еквіваленті.
Вдень у районі мосту знову пролунали вибухи, а рух магістраллю було перекрито.
Ввечері стало відомо, що СБУ за добу тричі атакувала Кримський міст, було пошкоджено конструктивно складну частину, розташовану безпосередньо біля каналу.
Ймовірно, певний час міст неможливо буде використовувати в якості логістичної артерії для російських загарбників.
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