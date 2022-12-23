Ударні донати для майбутньої перемоги: український бренд Cosmolot підтримує UA Dynamics

Онлайн-гемблінг з початку повномасштабної війни став достатньо вразливим сегментом, бо розваги стали не на часі, але легальні компанії змогли адаптуватися та знайти нові ніші у розвитку. Українське онлайн-казино Cosmolot стало першим комерційним брендом, хто почав донатити на ударні дрони PUNISHER.

Гральна індустрія за останні 11 місяців пройшла чималий шлях з падіння бізнес-показників та прийняття кризових рішень менеджменту та управління до розвитку благодійних компаній. Українські гіганти гемблінгу з кінця лютого показали всьому світу, що таке патріотизм та відданість країні, де ведеш свій бізнес.

Складна економічна та соціальна ситуація мала знищити потенціал і гемблінг-індустрію, але завдяки антикризовим механізмам гральний сегмент зміг залишитися на плаву. Онлайн-казино Cosmolot одним із перших повернулося до відновлення процесів, а також почало створювати гемблінгові кейси, спрямовані на збір донатів для армії.

Благодійна ініціатива стала must have для гемблінгової спільноти, адже компанії, які працюють під українською ліцензією, почали все частіше організовувати збори. Легальний онлайн-гемблінг у довоєнні часи показував стрімке зростання в інноваціях, що супроводжувалося зростанням робочих місць та збільшенням сплачених податків до скарбниці.

"Компанія Cosmolot з початку повномасштабного вторгнення росії на територію України зробили донатів на суму понад 9 млн. гривень", — коментує Cosmolot.

Збільшення благодійності: Cosmolot донатить кошти на ударні дрони українського виробництва

Підтримка економіки є важливою складовою у нинішніх реаліях для українського гемблінгу. Гральний бізнес має великий функціонал, який працює за рахунок інновацій та кропітких механізмів внутрішнього менеджменту.

Об'єднані зусилля гемблінгових компаній показують, що український бізнес згуртований як ніколи. Яскравим прикладом переможної інвестиції можна назвати партнерство онлайн-казино Cosmolot та компанії UA Dynamics, яка розробляє українські ударні дрони.

Ударні дрони PUNISHER, українського виробництва, це найменший і найлегший ударний дрон, який не має аналогів у світі. PUNISHER має радіус бойового застосування близько 45 кілометрів, що дозволяє легко виконувати завдання у глибокому тилу ворога. На поточний момент, PUNISHER — найдешевший у світі багаторазовий ударний дрон з найдешевшою вартістю виконання місії.

Таким чином гемблінговий-хаб пожертвував на виробництво дронів 1 млн. гривень та планує задонатити ще 2 млн. гривень із новорічних промо-акцій. Співпраця комерційного бренду гральної індустрії з розробниками військової промисловості стала першою в історії сучасного гемблінгу.

“Ми намагаємось всіляко допомагати нашим військовим у наближенні перемоги над ворогом. Ця ініціатива дозволить хлопцям з морської піхоти ще більше робити бавовни для рашистів”, — зазначили в онлайн-казино Cosmolot.

Онлайн-казино Cosmolot веде волонтерський фронт

Повномасштабна військова агресія росії змусила переосмислити звичні речі. Легальний гральний бізнес з 24 лютого почав всіляко допомагати державі у боротьбі з ворогом.

Так, український бренд онлайн-казино Cosmolot створило донат-платформу, де гравці могли задонатить кошти на потреби Збройних сил України. Компанія була відзначена подякою від Міністерства оборони за суттєвий внесок у перемогу.

Підтримка армії та економіки стали для легального грального бізнесу одними з ключових напрямів початку війни. Важливо розуміти, що цей сегмент за допомогою різних інтерактивних нововведень допомагає у збиранні коштів для армії.

“Онлайн-казино Cosmolot продовжує дивувати своїх клієнтів новинками. Наша місія продовжувати вести бізнес попри все, адже від цього залежить надходження до бюджету та можливість розвитку країни у майбутньому”, — розповіли в компанії.

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