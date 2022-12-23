Ударные донаты для будущей победы: украинский бренд Cosmolot поддерживает UA Dynamics

Онлайн-гемблинг с начала полномасштабной войны стал достаточно уязвимым сегментом, потому что развлечения стали неуместными, но легальные компании смогли адаптироваться и найти новые ниши в развитии. Украинское онлайн-казино Cosmolot стало первым коммерческим брендом, начавшим донатить на ударные дроны PUNISHER.

Игорная индустрия за последние 11 месяцев прошла нелегкий путь от падения бизнес-показателей и принятия кризисных решений менеджмента и управления до развития благотворительных компаний. Украинские гиганты гемблинга с конца февраля показали всему миру, что такое патриотизм и верность стране, где ведешь свой бизнес.

Сложная экономическая и социальная ситуация должна была уничтожить потенциал и гемблинг-индустрию, но благодаря антикризисным механизмам игровой сегмент смог остаться на плаву. Онлайн-казино Cosmolot одним из первых вернулось к возобновлению процессов, а также начало создавать гемблинговые кейсы, направленные на сбор донатов для армии.

Благотворительная инициатива стала must have для гемблингового сообщества, ведь компании, работающие под украинской лицензией, все чаще стали организовывать сборы. Легальный онлайн-гемблинг в довоенное время показывал стремительный рост в инновациях, что сопровождалось ростом рабочих мест и увеличением уплаченных налогов в казну.

«Компания Cosmolot с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины задонатила более 9 млн гривен», — комментирует Cosmolot.

Развитие благотворительности: Cosmolot донатит на ударные дроны украинского производства

Поддержка экономики является важной составляющей в нынешних реалиях для украинского гемблинга. Игорный бизнес имеет большой функционал, работающий за счет инноваций и кропотливых механизмов внутреннего менеджмента.

Объединенные усилия гемблинговых компаний показывают, что украинский бизнес сплочен как никогда. Ярким примером победной инвестиции можно назвать партнерство онлайн-казино Cosmolot и компании UA Dynamics, разрабатывающей украинские ударные дроны.

Ударные дроны PUNISHER украинского производства — это самые маленькие и самые легкие ударные дроны, не имеющие аналогов в мире. PUNISHER имеет радиус боевого применения около 45 км, что позволяет выполнять задачи в глубоком тылу врага. На данный момент PUNISHER — самый дешевый в мире многоразовый ударный дрон с самой низкой стоимостью выполнения миссии.

Всего гемблинговый хаб пожертвовал на производство дронов 1 млн гривен и планирует задонатить еще 2 млн гривен из новогодних промоакций. Сотрудничество коммерческого бренда игровой индустрии с разработчиками военной техники стало первым в истории современного гемблинга.

«Мы стараемся всячески помогать нашим военным в приближении победы над врагом. Эта инициатива позволит ребятам из морской пехоты еще больше делать хлопка для рашистов», — отметили в онлайн-казино Cosmolot.

Онлайн-казино Cosmolot держит волонтерский фронт

Полномасштабная военная агрессия России заставила переосмыслить привычные вещи. Легальный игорный бизнес с 24 февраля начал всячески помогать государству в борьбе с врагом.

Так, украинский бренд онлайн-казино Cosmolot создал донат-платформу, где игроки могли задонатить средства на нужды Вооруженных сил Украины. Компания была отмечена благодарностью Министерства обороны за значительный вклад в победу.

Поддержка армии и экономики стала для легального игорного бизнеса одним из ключевых направлений в начале войны. Важно понимать, что этот сегмент с помощью различных интерактивных новшеств помогает в сборе средств для армии.

«Онлайн-казино Cosmolot продолжает удивлять своих клиентов новинками. Наша миссия — продолжать вести бизнес, несмотря ни на что, ведь от этого зависят поступления в бюджет и возможность развития страны в будущем», — рассказали в компании.

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