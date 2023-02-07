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Не для ударів по РФ. У Зеленського пояснили, навіщо Україні далекобійні ракети та авіація

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Київ, Вівторок 07 лютого 2023 20:37
Не для ударів по РФ. У Зеленського пояснили, навіщо Україні далекобійні ракети та авіація Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ОП (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україні необхідні далекобійні ракети та авіація країн Заходу для ефективного контрнаступу та деокупації територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Ще раз про базові речі для наших партнерів. Україна не завдає ударів по території Росії. Зброя, що надається союзниками, використовується для оборони, деокупації українських територій та знищення складів ворога. Ракети більшої дальності, штурмова авіація необхідні для ефективного контрнаступу ЗСУ", - наголосив Подоляк.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков наголошував, що Україна не використовуватиме далекобійні ракети GLSDB, які пообіцяли передати США, для ударів по Росії.

Також ми писали, що, за словами секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Олексія Данілова, Україна має зброю власного виробництва, яка може знищувати цілі на території Росії.

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