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Ударит мороз до -19. В Украину идет резкое похолодание: где будет холоднее всего

Автор: Ирина Гамерская

Погода в Украине в ближайшие дни ухудшится. На старый Новый год ожидается до -19 градусов мороза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Прогноз на 12 января

В среду на западе Украины ожидаются ночные морозы до -16, днем же до -14. На севере страны ожидается до -15 днем и ночью, на востоке немного теплее - до -12 ночью и до -9 днем. В южных областях завтра ожидается до -9 ночью и до -6 днем. В центральны регионах до -12 днем и ночью.

В Киеве завтра ожидается до -14 градусов мороза днем и ночью.

Фото: прогноз на 12 января

Прогноз на 13 января

В четверг ночные морозы усилятся. Так, в Сумской области будет холоднее всего - до -19 ночью, а днем до -10. До -18 градусов опустится температура ночью в Черкасской и Черниговской областях. В Киеве 13 января ночью ожидается до -17 градусов мороза. До -16 градусов опустятся столбики термометров в западных и восточных областях.

Фото: прогноз на 13 января

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