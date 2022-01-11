Ударит мороз до -19. В Украину идет резкое похолодание: где будет холоднее всего

Прогноз на 12 января

В среду на западе Украины ожидаются ночные морозы до -16, днем же до -14. На севере страны ожидается до -15 днем и ночью, на востоке немного теплее - до -12 ночью и до -9 днем. В южных областях завтра ожидается до -9 ночью и до -6 днем. В центральны регионах до -12 днем и ночью.

В Киеве завтра ожидается до -14 градусов мороза днем и ночью.

Фото: прогноз на 12 января

Прогноз на 13 января

В четверг ночные морозы усилятся. Так, в Сумской области будет холоднее всего - до -19 ночью, а днем до -10. До -18 градусов опустится температура ночью в Черкасской и Черниговской областях. В Киеве 13 января ночью ожидается до -17 градусов мороза. До -16 градусов опустятся столбики термометров в западных и восточных областях.

Фото: прогноз на 13 января