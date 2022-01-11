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Вдарить мороз до -19. В Україну йде різке похолодання: де буде найхолодніше

Автор: Ирина Гамерская

Погода в Україні найближчими днями погіршиться. На старий Новий рік очікується до -19 градусів морозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Прогноз на 12 січня

У середу на заході України очікуються нічні морози до -16, вдень же до -14. На півночі країни очікується до -15 вдень і вночі, на сході трохи тепліше - до -12 вночі і до -9 вдень. У південних областях завтра очікується до -9 вночі і до -6 вдень. У центральних регіонах до -12 вдень і вночі.

У Києві завтра очікується до -14 градусів морозу вдень і вночі.

Фото: прогноз на 12 січня

Прогноз на 13 січня

У четвер нічні морози посиляться. Так, у Сумській області буде найхолодніше - до -19 вночі, а вдень до -10. До -18 градусів опуститься температура вночі в Черкаській та Чернігівській областях. У Києві 13 січня вночі очікується до -17 градусів морозу. До -16 градусів опустяться стовпчики термометрів в західних і східних областях.

Фото: прогноз на 13 січня

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Погода