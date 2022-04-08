Ударили "Точкой-У": Зеленский отреагировал на атаку Россией вокзала в Краматорске

"Оккупанты ударили "Точкой-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска, где находились тысячи мирных украинцев, ожидая эвакуации... Около 30 погибших, около 100 человек получили ранения различной степени тяжести. Полиция и спасатели уже на месте. Русские нелюди не оставляют своих методов. Не имея сил и смелости противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают гражданское население. Это зло, которое не имеет границ. И если оно не будет наказано, то никогда не остановится", - написал Зеленский.

Напомним, сегодня стало известно, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске.

Впоследствии в пресс-службе "Укрзализныци" заявили, что во время ракетного обстрела погибли по меньшей мере 30 человек, еще более 100 получили ранения. Отметим, что ранее сообщалось, что враг нанес удар кассетным "Искандером".

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