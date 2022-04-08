Вдарили "Точкою-У": Зеленський відреагував на атаку Росією вокзалу в Краматорську

"Окупанти вдарили "Точкою-У" по залізничному вокзалу Краматорська, де перебували тисячі мирних українців, очікуючи на евакуацію… Близько 30 загиблих, близько 100 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості. Поліція та рятувальники вже на місці. Російські нелюди не полишають своїх методів. Не маючи сил та сміливості протистояти нам на полі бою, вони цинічно знищують цивільне населення. Це зло, яке не має меж. І якщо воно не буде покаране, то ніколи не зупиниться", - написав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що російські окупанти завдали ракетного удару по залізничному вокзалу у Краматорську.

Згодом у прес-службі "Укрзалізниці" заявили, що під час ракетного обстрілу загинули щонайменше 30 осіб, ще понад 100 отримали поранення. Зазначимо, що раніше повідомлялося, що ворог завдав удару касетним "Іскандером".

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.