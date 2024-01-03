UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ударили з С-300. Кім розповів подробиці російського обстрілу Снігурівки

Фото: начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Військові Російської Федерації сьогодні, 3 січня, обстріляли Снігурівку Миколаївської області.

Про це розповів начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Начальник ОВА повідомив, що в результаті обстрілу постраждали троє людей та неповнолітня дівчина у важкому стані, яку наразі перевозять до Миколаєва 

"Останні дні  були більш-менш спокійними. Але сьогодні о 17:45 були три прильоти ракет С-300 по Снігурівці, де поранена жінка, два чоловіки, які охороняли склад з гуманітаркою, та дівчинка 15 років, важка. зараз перевозимо у місто", - заявив Кім.

Нагадаємо, ми писали, що сьогодні на околицях міста Снігурівка в Миколаївській сталися вибухи на території підприємства

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаївська областьокупантиВійна Росії проти України