Ударили из С-300. Ким рассказал подробности российского обстрела Снигиревки

Начальник ОВА сообщил, что в результате обстрела пострадали три человека и несовершеннолетняя девушка в тяжелом состоянии, которую сейчас перевозят в Николаев

"Последние дни были более-менее спокойными. Но сегодня в 17:45 были три прилета ракет С-300 по Снигиревке, где ранена женщина, два человека, которые охраняли склад с гуманитаркой, и девочка 15 лет, тяжелая. сейчас перевозим в город", - заявил Ким.

Напомним, мы писали, что сегодня в окрестностях города Снигиревка в Николаевской произошли взрывы на территории предприятия.

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