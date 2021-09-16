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Ударил молотком по снаряду. В Черкасской области от взрыва погиб юноша

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Золотоноша, Четверг 16 сентября 2021 16:36
Ударил молотком по снаряду. В Черкасской области от взрыва погиб юноша Фото: в Черкасской области от взрыва снаряда погиб юноша (ch.npu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Золотоноше погиб 14-летний парень в результате взрыва снаряда Второй мировой. Юноша пытался разобрать предмет, который случайно нашел.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Инцидент произошел 15 сентября около 19:00. Согласно предварительным данным, юноша нашел снаряд второй мировой калибра 45 мм. После того, как он остался один дома - попытался разобрать найденный предмет.

"Он поместил взрывной предмет в металлическую трубу и ударил по нему молотком. От удара снаряд взорвался. Это услышали соседи, которые вызвали скорую медицинскую помощь, полицию, а также работников ГСЧС", - пишет пресс-служба.

Фото: в Черкасской области от взрыва снаряда погиб юноша (ch.npu.gov.ua)

В результате взрыва 14-летний юноша получил ранения в виде рваной раны живота, руки и туловища, а также политравму, которая была несовместимой с жизнью.

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Вторая мировая война Взрыв Черкасская область
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