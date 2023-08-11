Удари ЗСУ по логістиці ворога на півдні України досить результативні, - Гуменюк

Вона зазначила, що українські Сили оборони на півдні України, а саме у Херсонській області, продовжують контрбатарейну боротьбу.

"Зараз характерною особливістю є те, що ворог намагається тримати кількість обстрілів правобережжя і протилежного берега Дніпро-Бузького лиману на позначці 70, але кількість снарядів значно зменшилась. Якщо раніше це було 400-500, то зараз ворог може використати до 300 снарядів за добу. Це означає що удар по його логістиці і по забезпеченню досить результативний", - сказала речниця.

Гуменюк також додала, що ЗСУ тиснуть на ворога, щоб вибити його з лівого берега Херсонської області. За її словами, захисники поки працюють дистанційно, використовуючи артилерію. Так, за минулу добу знищено дві ворожих гармати та човен із диверсійно-розвідувальною групою.

Також, як зазначила речниця, за добу наші воїни на півдні ліквідували командно-спостережний та пункт управління окупантів, знешкодили 55 загарбників.

Гуменюк пояснила, що окупанти зараз активізувалися на географічно складній ділянці місцевості, там де острови і протоки. Вони намагаються вести розвідку.

"Зокрема, для того, щоб прикривати свої дії, вони посилюють обстріли населених пунктів, які знаходяться ближче до дельти. Вчора вони потерпали найбільше. Білозерку дуже потужно обстріляли. Вісім цивільних було поранено, були й важкі поранення. Характерним є те, що росіяни знов б'ють по місцях скупчення людей - церква, адмінбудівля", - пояснила речниця.

ЗСУ на лівому березі Херсонської області?

Нагадаємо, нещодавно Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на російські джерела заявив, що українські сили висадилися на лівому березі Дніпра у Херсонській області та нібито прорвали російську оборону вглиб до 800 метрів.

При цьому у Міноборони України пізніше спростували інформацію про нібито прорив ЗСУ.

Крім того, ГУР повідомило, що бійці-розвідники батальйону "Шаман" провели операцію на лівобережжі Херсонської області та знищили підрозділ ракетних військ росіян.

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