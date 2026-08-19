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Удари українських дронів спричинили новий дефіцит у Росії

11:47 19.08.2026 Ср
2 хв
Ціни вже підскочили на 20%, а ходові позиції повністю зникли з продажу
aimg Валерій Ульяненко
Фото: наслідки ударів по російських об'єктах (Getty Images)

Удари українських дронів по російських нафтопереробних заводах спричинили нову кризу в РФ. Окрім дефіциту пального, в країні зафіксували брак та стрімке подорожчання автомобільних олив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коммерсантъ".

Учасники російського ринку мастильних матеріалів скаржаться на регулярні перебої з постачанням та дефіцит асортименту. Причиною стали позапланові ремонти на НПЗ після атак дронів та брак необхідних імпортних присадок.

Крім того, у Росії виник брак окремих видів сировини, зокрема для виробництва охолоджуючих рідин.

За словами керівника сервісного напрямку автомобільного маркетплейсу Fresh Володимира Андрєєва, ситуація на ринку стрімко погіршується. Зокрема, ціни зросли в 1,5-2 рази лише за останні два місяці, а терміни постачання збільшилися з двох днів до двох тижнів.

Крім того, ходові позиції повністю зникли з продажу, тому сервіси змушені купувати залишки у посередників.

"Окремих позицій ходових олив взагалі немає - ми купуємо у посередників те, що виробники встигли відвантажити раніше", - розповів Андрєєв.

Директор мережі автосервісів Fit Service Тетяна Овчиннікова зазначила, що з початку року автомобільні мастила вже подорожчали на 15-20%. За її словами, ціни на окремі продукти можуть зрости ще більше - до 40%.

Ситуацію ускладнює й те, що через дефіцит якісного пального в Росії почали використовувати бензин зниженого екологічного класу. Це вимагає від автовласників частішої заміни моторних олив, що ще більше стимулює попит та поглиблює дефіцит.

Нагадаємо, у Росії знову загострилася ситуація з нестачею пального. Щонайменше у 10 регіонах місцева влада посилила контроль за продажем бензину на заправках.

Зазначимо, що за останні місяці удари дронів вивели з ладу до 40% нафтопереробних потужностей країни-агресорки. На цьому тлі приблизно третина росіян вже зіткнулася з дефіцитом пального.

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Російська ФедераціяНПЗВійна в УкраїніДрони