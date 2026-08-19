RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Удары украинских дронов вызвали новый дефицит в России

11:47 19.08.2026 Ср
2 мин
Цены уже подскочили на 20%, а ходовые позиции полностью исчезли из продажи
aimg Валерий Ульяненко
Фото: последствия ударов по российским объектам (Getty Images)

Удары украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам повлекли за собой новый кризис в РФ. Кроме дефицита топлива, в стране зафиксировали нехватку и стремительное подорожание автомобильных масел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ".

Участники российского рынка смазочных материалов жалуются на регулярные перебои со снабжением и дефицит ассортимента. Причиной стали внеплановые ремонты на НПЗ после атак дронов и нехватка необходимых импортных присадок.

Кроме того, в России возникла нехватка отдельных видов сырья, в частности для производства охлаждающих жидкостей.

По словам руководителя сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Владимира Андреева, ситуация на рынке стремительно ухудшается. В частности, цены выросли в 1,5-2 раза только за последние два месяца, а сроки поставок увеличились с двух дней до двух недель.

Кроме того, ходовые позиции полностью исчезли с продаж, поэтому сервисы вынуждены покупать остатки у посредников.

"Отдельных позиций ходовых масел вообще нет - мы покупаем у посредников то, что производители успели отгрузить раньше", - рассказал Андреев.

Директор сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова отметила, что с начала года автомобильные масла уже подорожали на 15-20%. По ее словам, цены на отдельные продукты могут вырасти еще больше - до 40%.

Ситуацию усложняет и то, что из-за дефицита качественного топлива в России начали использовать бензин пониженного экологического класса. Это требует от автовладельцев более частой замены моторных масел, что еще больше стимулирует спрос и усугубляет дефицит.

Напомним, в России снова обострилась ситуация с нехваткой топлива. По меньшей мере, в 10 регионах местные власти усилили контроль за продажей бензина на заправках.

За последние месяцы удары дронов вывели из строя до 40% нефтеперерабатывающих мощностей страны-агрессорки. На этом фоне примерно треть россиян столкнулась с дефицитом топлива.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияНПЗВойна в УкраинеДрони