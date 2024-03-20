Удари українських дронів по російським НПЗ знаменують новий етап війни, - Bloomberg

Цього року було успішно атаковано щонайменше дев'ять великих нафтопереробних заводів. В даний час, за деякими оцінками, виведено з ладу 11% загальної потужності РФ. Оскільки конфлікт на лінії фронту змістився на користь Москви, кампанія з використанням дронів стає ключовим елементом оборони України - як за своїм символізмом, так і стратегічними цілями, зазначає Bloomberg.

Це дає Києву можливість проникнути вглиб російської території та завдати удару по галузі, яка має вирішальне значення для військових зусиль Кремля, забезпечуючи як постачання палива для його збройних сил, так і приплив нафтодоларів до його скарбниці.

"Росія - це автозаправка з армією, і ми маємо намір знищити цю автозаправку, - заявив в інтерв'ю Франсіско Серра-Мартінс, співзасновник і головний виконавчий директор виробника дронів Terminal Autonomy. - Ми збираємося зосередитися на тому, де це вдарить найсильніше, а саме на фінансових ресурсів".

Незважаючи на те, що кампанія з використанням дронів стає історією успіху для українських збройних сил (що конче необхідно після серії успіхів Росії на полі бою), вона є потенційним джокером для світових ринків та західних союзників Києва. Міжнародні ціни на нафту в останні дні неухильно зростали на тлі зростаючих побоювань, що атаки, які досі значною мірою завдавали шкоди, що виснажують, можуть якось призвести до руйнування великого експортного об'єкта.

Лише шість тижнів тому уряд у Києві створив Сили безпілотних систем - підрозділ, що спеціалізується на дронах. На цей момент збройні сили України вже застосували цю технологію з великим успіхом, знищивши кілька суден Чорноморського флоту Росії та пошкодивши нафтовий об'єкт на Балтійському морі.

"Дрони - безпілотні системи - довели свою ефективність у боях на землі, у небі та на морі, - заявив 6 лютого президент Володимир Зеленський. - Масштабне знищення окупантів та їх техніки - це також прерогатива дронів".

До середини лютого внаслідок атак дронів було пошкоджено п'ять нафтопереробних заводів. Відразу після цього Росія заборонила експорт бензину з 1 березня по 31 серпня, щоб забезпечити достатні внутрішні постачання напередодні сезонного зростання попиту.

"Українські лідери, здається, відчувають, що навіть якщо вони продовжать оборонятися, вони повинні мати можливість продовжувати завдавати біль Росії", - сказав Пітер Шредер, колишній старший аналітик з Росії в ЦРУ США. Те, що почалося як багато в чому символічна спроба, особливо торішня атака безпілотників на Кремль, перетворилося на "узгоджену кампанію завдання шкоди стратегічній меті".

За словами виробників дронів, опитаних Bloomberg, цей успіх дався нелегко. Дрони мали бути спроектовані таким чином, щоб долати складні російські можливості постановки перешкод, використовуючи навігацію по місцевості або візуальне позиціонування, які не вимагають будь-якого електронного зв'язку після запуску. Їм необхідно діяти на відстані до 1000 кілометрів, а також нести досить велике корисне навантаження, щоб завдати значної шкоди об'єктам, які були побудовані так, щоб бути стійкими.

Друга хвиля

Кампанія українських дронів показує, що "ми не обмежуємось виключно лінією фронту, але ми також виконуємо свої завдання на морі та в глибокому тилу ворога, - заявив Bloomberg 12 березня голова СБУ Василь Малюк. - Ми не збираємось зупинятися".

У той же день почалася друга хвиля атак дронів, які завдали шкоди деяким найбільшим нафтопереробним заводам Росії - "Норсі" у Нижньому Новгороді та Рязані під Москвою. Незважаючи на кілька спроб, безпілотнику не вдалося завдати удару по нафтопереробному заводу "Сургутнафтогазу" в Кірішах - ключовому об'єкту на узбережжі Балтійського моря, що виробляє паливо в основному на експорт.

Шквал атак викликав зростання цін на бензин та дизельне паливо на Санкт-Петербурзькій товарно-сировинній біржі, хоча вартість палива на АЗС усередині Росії практично не змінилася. Країні, можливо, доведеться направити більше сирої нафти на експорт через вплив на темпи її переробки, повідомляє ТАСС із посиланням на першого заступника міністра енергетики Павла Сорокіна.

За межами Росії нафтовий ринок продемонстрував лише скромну реакцію на атаки дронів, незважаючи на статус країни як великого експортера. Ф'ючерси на сиру нафту виросли на тлі відчуття зростаючого геополітичного ризику. Хоча базові європейські ціни на дизельне паливо також зросли, вони залишаються нижчими за рівень, що спостерігався в лютому, у розпал нападів хуситів на судноплавство в Червоному морі.

Ситуація може змінитись, якщо українським безпілотникам вдасться вивести Кириши з ладу, потенційно позбавивши виробництва близько 150 тисяч барелів дизельного палива на день, насамперед призначеного для експорту. Ринки сирої нафти можуть зазнати ще більшої нестабільності, якщо Київ почне атакувати основні термінали експорту нафти Росії у Балтійському чи Чорному морях.

"Якби Україна хотіла посилити тиск на російські доходи від переробки нафти, вона націлилася б на інфраструктуру ключових терміналів для експорту продукції в портах Приморськ або Новоросійськ, - сказав Марк Вільямс, директор з досліджень у консультанті Wood Mackenzie. - Однак це чинитиме подальший тиск на відносини із західними союзниками, оскільки вплив на світові ціни на нафту та нафтопродукти буде суттєвим”.

Наразі кампанія українських дронів зосереджена виключно на чиненні економічного впливу всередині Росії, обмежуючи здатність країни переробляти сиру нафту на паливо та послаблюючи її протиповітряну оборону.

"По суті, це нова форма війни на виснаження, коли ці системи розгортаються у величезних кількостях проти стратегічних об'єктів", - сказав Серра-Мартінс із Terminal Autonomy, американської компанії з виробничими потужностями в Україні, яка була заснована минулого року. Дрони спроектовані так, щоб бути недорогими та одноразовими, а це означає, що ракети російських систем ППО можуть коштувати до 40 разів дорожче, ніж літак, на який вони націлені.

За його словами, навіть якщо дрони будуть збиті, це все одно буде економічною перемогою.

Атаки також мають психологічну мету, сказав інший виробник дронів, який побажав залишитися невідомим. Московська пропаганда намагається змусити своїх громадян забути, що країна перебуває у стані війни, але довгі черги на заправних станціях привнесуть реальність конфлікту в їхнє повсякденне життя, сказала ця людина.

Хоча російські губернатори часто першими коментують атаки дронів на нафтопереробні заводи у своїх офіційних акаунтах у Telegram, влада зробила узгоджені зусилля, щоб звести до мінімуму будь-який вплив на широкі верстви населення. У кількох регіонах людей попросили не знімати атаки дронів і не фотографувати шкоди, яку вони завдають. Уряд Ленінградської області дійшов до того, що заборонив подібні відео та знімки, хоча покарання за порушення розпорядження поки що не визначено.

Москва обмірковує план, покликаний полегшити розгортання оборонних споруд військового рівня своїх нафтопереробних заводах. До них можуть входити ракетні комплекси "Панцир".

Стратегічне вплив

Дрони стають все більш важливим елементом військової стратегії України, але вони не можуть замінити сучасну зброю НАТО, на думку кількох відомих бізнесменів, які допомагають фінансувати їхню покупку.

Києву доводиться покладатися на ці безпілотні апарати, оскільки його союзники не хочуть надавати ракети великої дальності, здатні знищувати цілі у глибині Росії, побоюючись ескалації. До того ж, через багатомісячну затримку американської військової допомоги в Конгресі у розмірі 60 млрд доларів Україні все більше не вистачає навіть основних боєприпасів, таких як артилерійські снаряди, перед недавніми настаннями Росії.

"Кампанія проти російської енергетичної інфраструктури показує, що Київ може продовжувати завдавати певного болю, - сказав Шредер, колишній аналітик ЦРУ, який зараз є старшим науковим співробітником Центру нової американської безпеки у Вашингтоні. - Але навряд чи це вплине на хід війни".

Росія також виробляє власні крилаті ракети та безпілотники дальньої дії, у тому числі розроблений Іраном "Шахед", який вона використовує для завдання ударів по цивільній та військовій інфраструктурі в Україні. Зеленський заявив, що цього тижня лише за березень було запущено понад 320 шахів.

Через два роки після вторгнення Росії в Україну, незважаючи на військові невдачі на лінії фронту і нестабільну підтримку з боку західних союзників, успіх атак українських нафтопереробних заводів дозволяє припустити, що кампанія дронів триватиме.

"Ці тижні продемонстрували багатьом, що російська військова машина має вразливі місця, до яких ми можемо дістатися за допомогою нашої зброї, - заявив Зеленський 16 березня. Те, на що здатні наші власні безпілотники, - це справжній український потенціал великої дальності. Україна тепер завжди матиме ударне угруповання у небі".

З кожним місяцем цього року збройні сили Києва матимуть дедалі більше безпілотних транспортних засобів, що діють на території Росії, заявив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації країни, до обов'язків яких також входить контроль над виробництвом дронів.

"Це буде безпрецедентна кількість дронів дальньої дії", - сказав Федоров.

Удари дронів по НПЗ

З січня Україна посилила атаки на російську нафтову інфраструктуру, завдавши ударів по великих нафтопереробних заводах з метою завдати шкоди забезпеченню російської армії.

Видання The Insider підрахувало, що у 2024 році сталося 15 атак безпілотників на 13 нафтопереробних заводів у дев'яти регіонах РФ. Із них значні пошкодження зазнали вісім об'єктів.

Докладніше про те, чи можуть удари по НПЗ знекровити Росію та допомогти Україні на фронті, читайте у матеріалі РБК-Україна.