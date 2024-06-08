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Удари України по РФ західною зброєю не перетинають "червоні лінії" Москви, - ISW

Субота 08 червня 2024 07:45
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Удари України по РФ західною зброєю не перетинають "червоні лінії" Москви, - ISW Фото: українська армія застосовує зброю Заходу по території РФ (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російський диктатор Володимир Путін побічно вказав, що удари України по Росії західною зброєю не перетинають передбачувану "червону лінію" РФ, яка призведе до застосування ядерної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти спираються на заяви Путіна від 7 червня 2024 року. У цей день лідер країни-агресора сказав, що російська ядерна доктрина закликає Росію застосувати ядерну зброю лише у разі "виняткових випадків" загроз суверенітету та територіальній цілісності РФ. І на його думку, такий "винятковий" випадок не виник, тому Росія не потребує застосування ядерної зброї.

Таким чином заяви Путіна від 7 червня включають значні зміни риторики. Раніше президент РФ та інші кремлівські чиновники погрожували застосуванням російської ядерної зброї, якщо західні країни дозволять Україні завдавати ударів по РФ за допомогою зброї, наданої Заходом.

Аналітики зазначають, що з початку повномасштабної війни політика і дії Заходу та України кілька разів перетинали передбачувані "червоні лінії" Росії. Однак, відсутність значної реакції Москви вказує на те, що багато червоних ліній РФ, швидше за все, є інформаційними операціями, покликаними підштовхнути Захід до самостримування.

В Інституті вивчення війни нагадали, що починаючи з червня 2024 року українська армія завдавала ударів по військових об'єктах у Білгородській області за допомогою наданих США систем HIMARS з використанням GMLRS.

Нагадаємо, що адмірал НАТО Роб Бауер вважає, що Україні потрібно дати право завдавати ударів по Росії західною зброєю без обмеження дальності .

Раніше РБК-Україна повідомляло, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відмовляється від планів зі створення п'ятирічного фонду на 100 млрд доларів військової допомоги Україні. Причиною цього стали відмови з боку членів Північноатлантичного Альянсу.

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