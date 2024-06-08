Удары Украины по РФ западным оружием не пересекают "красные линии" Москвы, - ISW
Российский диктатор Владимир Путин косвенно указал, что удары Украины по России западным оружием не пересекают предполагаемую "красную линию" РФ, которая приведет к применению ядерного оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).
Эксперты опираются на заявления Путина от 7 июня 2024 года. В этот день лидер страны-агрессора сказал, что российская ядерная доктрина призывает Россию применить ядерное оружие только в случае "исключительных случаев" угроз суверенитету и территориальной целостности РФ. И по его мнению, такой "исключительный" случай не возник, поэтому у России нет необходимости в применении ядерного оружия.
Таким образом, заявления Путина от 7 июня включают значительные изменения риторики. Ранее президент РФ и другие кремлевские чиновники угрожали применением российского ядерного оружия, если западные страны позволят Украине наносить удары по РФ с помощью оружия, предоставленного Западом.
Аналитики отмечают, что с начала полномасштабной войны политика и действия Запада и Украины несколько раз пересекали предполагаемые "красные линии" России. Однако, отсутствие значительной реакции Москвы указывает на то, что многие из красных линий РФ, скорее всего, являются информационными операциями, призванными подтолкнуть Запад к самосдерживанию.
В Институте изучения войны напомнили, что начиная с июня 2024 года украинская армия наносила удары по военным объектам в Белгородской области с помощью предоставленных США систем HIMARS с использованием GMLRS.
Напомним, что адмирал НАТО Роб Бауэр считает, что Украине нужно дать право наносить удары по России западным оружием без ограничения дальности.
Ранее РБК-Украина сообщало, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказывается от планов по созданию пятилетнего фонда на 100 млрд долларов военной помощи Украине. Причиной тому послужили отказы со стороны членов Североатлантического Альянса.
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