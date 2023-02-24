Удары по территории России поддерживают 90% украинцев: какие цели первоочередные

В феврале 2023 года 90% украинцев считают, что необходимо наносить удары по территории России. В то же время есть определенная разница во взглядах, какие именно объекты нужно поражать ударами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС .

По данным опроса, 38% считают, что наносить удары необходимо только по военным объектам, и почти столько же (39%) говорят о военных объектах и объектах энергетической инфраструктуры.

Кроме этого, 13% респондентов считают, что удары должны наноситься по вообще всем объектам, в т.ч. по населению, как это делает сама Россия.

Как и по многим общественно важным вопросам, сейчас украинцы демонстрируют консолидированную позицию относительно необходимости наносить удары по территории России, причем значительная часть считает, что не стоит ограничиваться только военными объектами, отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий,

"Вместе с этим важно и видеть, что преимущественно дискуссия имеет место относительно того, стоит ли кроме военных объектов наносить удары по энергетическим объектам (что, очевидно, отражает желание возмездия и "ощутить на своей шкуре", как это быть продолжительным) время без электроэнергии)", - сказал он.

Достаточно мало респондентов (учитывая ужасы военных преступлений, совершенных теми же "простыми россиянами" в Украине, и учитывая искреннюю поддержку подавляющим большинством россиян войны против Украины) хотели бы и ударов по населению России. "Украинцы, несмотря ни на что, сохраняют не только единство, но и человечность", - отметил социолог.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 14-22 февраля 2023 среди 2002 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.