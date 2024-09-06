Удари по Росії та додаткова ППО: Зеленський провів переговори з головою Пентагону

Глава держави подякував США за чітку позицію у питанні продовження передачі Україні всієї необхідної військової підтримки та за лідерство у форматі "Рамштайн".

Також Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за анонсований пакет військової допомоги Україні на 250 млн доларів. Сторони обговорили, що у нього увійде.

"Окремо глава держави наголосив, що Україні необхідний дозвіл на застосування західної далекобійної зброї по військових об'єктах на території Росії", - сказано в повідомленні ОП.

Президент звернув увагу, що у зв'язку з посиленням ракетного терору росіян проти українців та критичної інфраструктури Україні потрібні додаткові системи протиповітряної оборони.

Зеленський та Остін обговорили і шляхи прискорення поставок обіцяної військової допомоги, а також розширення тренувань українських пілотів на винищувачах F-16.