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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Удари по Росії та додаткова ППО: Зеленський провів переговори з головою Пентагону

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Однією з тем обговорень став дозвіл на удари по Росії американською зброєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента України.

Глава держави подякував США за чітку позицію у питанні продовження передачі Україні всієї необхідної військової підтримки та за лідерство у форматі "Рамштайн".

Також Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за анонсований пакет військової допомоги Україні на 250 млн доларів. Сторони обговорили, що у нього увійде.

"Окремо глава держави наголосив, що Україні необхідний дозвіл на застосування західної далекобійної зброї по військових об'єктах на території Росії", - сказано в повідомленні ОП.

Президент звернув увагу, що у зв'язку з посиленням ракетного терору росіян проти українців та критичної інфраструктури Україні потрібні додаткові системи протиповітряної оборони.

Зеленський та Остін обговорили і шляхи прискорення поставок обіцяної військової допомоги, а також розширення тренувань українських пілотів на винищувачах F-16.

Що передувало

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 6 вересня, відвідав Німеччину. Він особисто був присутнім на засіданні Контактної групи щодо оборони України (формат "Рамштайн").

У ході засідання глава держави запропонував союзникам допомогти припинити російську агресію вже цієї осені.

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