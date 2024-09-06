Удары по России и дополнительная ПВО: Зеленский провел переговоры с главой Пентагона

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином. Одной из тем обсуждений стало разрешение на удары по России американским оружием.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.
Глава государства поблагодарил США за четкую позицию в вопросе продолжения передачи Украине всей необходимой военной поддержки и за лидерство в формате "Рамштайн".
Также Зеленский поблагодарил президенту США Джо Байдену за анонсированный пакет военной помощи Украине на 250 млн долларов. Стороны обсудили, что в него войдет.
"Отдельно глава государства подчеркнул, что Украине необходимо разрешение на применение западного дальнобойного оружия по военным объектам на территории России", - сказано в сообщении ОП.
Президент обратил внимание, что в связи с усилением ракетного террора россиян против украинцев и критической инфраструктуры Украине необходимы дополнительные системы противовоздушной обороны.
Зеленский и Остин обсудили и пути ускорения поставок обещанной военной помощи, а также расширение тренировок украинских пилотов на истребителях F-16.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 6 сентября, посетил Германию. Он лично присутствовал на заседании Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн").
В ходе заседания глава государства предложил союзникам помочь прекратить российскую агрессию уже этой осенью.
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