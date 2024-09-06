Удары по России и дополнительная ПВО: Зеленский провел переговоры с главой Пентагона

Глава государства поблагодарил США за четкую позицию в вопросе продолжения передачи Украине всей необходимой военной поддержки и за лидерство в формате "Рамштайн".

Также Зеленский поблагодарил президенту США Джо Байдену за анонсированный пакет военной помощи Украине на 250 млн долларов. Стороны обсудили, что в него войдет.

"Отдельно глава государства подчеркнул, что Украине необходимо разрешение на применение западного дальнобойного оружия по военным объектам на территории России", - сказано в сообщении ОП.

Президент обратил внимание, что в связи с усилением ракетного террора россиян против украинцев и критической инфраструктуры Украине необходимы дополнительные системы противовоздушной обороны.

Зеленский и Остин обсудили и пути ускорения поставок обещанной военной помощи, а также расширение тренировок украинских пилотов на истребителях F-16.