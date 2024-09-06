RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Удары по России и дополнительная ПВО: Зеленский провел переговоры с главой Пентагона

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином. Одной из тем обсуждений стало разрешение на удары по России американским оружием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Глава государства поблагодарил США за четкую позицию в вопросе продолжения передачи Украине всей необходимой военной поддержки и за лидерство в формате "Рамштайн". 

Также Зеленский поблагодарил президенту США Джо Байдену за анонсированный пакет военной помощи Украине на 250 млн долларов. Стороны обсудили, что в него войдет. 

"Отдельно глава государства подчеркнул, что Украине необходимо разрешение на применение западного дальнобойного оружия по военным объектам на территории России", - сказано в сообщении ОП. 

Президент обратил внимание, что в связи с усилением ракетного террора россиян против украинцев и критической инфраструктуры Украине необходимы дополнительные системы противовоздушной обороны. 

Зеленский и Остин обсудили и пути ускорения поставок обещанной военной помощи, а также расширение тренировок украинских пилотов на истребителях F-16. 

Что предшествовало

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 6 сентября, посетил Германию. Он лично присутствовал на заседании Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн").

В ходе заседания глава государства предложил союзникам помочь прекратить российскую агрессию уже этой осенью.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиПомощь УкраинеВоенная помощьВойна в Украине