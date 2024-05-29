Удари по Росії краще обговорювати непублічно, - Міноборони Німеччини

Пісторіус наголосив, що в інтересах військової тактики та стратегії має бути зрозуміло, що не варто публічно обговорювати, що можливо і що дозволено.

"Міжнародне право дозволяє все це. Те, що потім детально врегульовується між державами, як сказав вчора канцлер, є врегулюванням між державами", - додав німецький міністр.

Пісторіус сказав, що хотів би тримати цю дискусію поза увагою громадськості.

"Я не вірю, що Кремль скаже нам, що він готовий робити, де він готовий використовувати яку зброю", - сказав міністр.