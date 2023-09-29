Удари по РФ завдають самі росіяни з території своєї країни, - Подоляк

"По території Росії "працюють" громадяни самої Росії, які знаходяться на території Росії. Мережа достатньо активна та ефективна, ми самі це бачимо. І Курську область бачимо, і Бєлгородську область бачимо. Постійно збільшується кількість ефективних дій і щодо військових об'єктів, і щодо критичних об'єктів", - сказав радник голови ОП.

Подоляк також натякнув, що кількість інцидентів на території Росії буде збільшуватися.

"Росія повинна усвідомити, що це двостороння гра. Цей рік для неї вже суттєво відрізняється від минулого", - додав він.

Вибухи та пожежі на території РФ

Нагадаємо, останніми місяцями на території Росії побільшало пожеж та вибухів. Вони все частіше стаються на військових об'єктах, аеродромах, у портах.

Джерела у Головному управлінні розвідки Міноборони розповіли РБК-Україна, що безпілотник атакував аеродром "Халіно" в російському Курську. Там базується 14-й гвардійський винищувальний авіаційний, на озброєнні якого є літаки росіян Су-30СМ.