Удари РФ по Україні стали в півтора раза смертоноснішими, ніж минулого року, - ООН

"Балістичні ракети, що використовуються в густонаселених районах, завдають передбачуваної та широкомасштабної шкоди цивільному населенню, як засвідчили ці нещодавні атаки", - зазначила Даніель Белл, голова Місії ООН з моніторингу дотримання прав людини в Україні.

Вона додала, що час доби, протягом якого Росія здійснила атаки, підкреслює її намір завдати якомога більше шкоди цивільному населенню. Це особливо стосується ударів росіян 23 червня по ліцею в Білгород-Дністровському Одеської області та 24 червня по Дніпру.

Обидві атаки було скоєно вдень, унаслідок чого загинуло щонайменше 24 людини і понад 300 дістали поранення. Представники місії ООН не виявили жодних доказів військової присутності в ліцеї під час огляду місця удару.

Подібні напади, спрямовані проти шкіл, житлових будинків або медичних установ, вважаються воєнними злочинами відповідно до міжнародного права.