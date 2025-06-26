Удары РФ по Украине стали в полтора раза смертоноснее, чем в прошлом году, - ООН

"Баллистические ракеты, используемые в густонаселенных районах, наносят предсказуемый и широкомасштабный вред гражданскому населению, как показали эти недавние атаки", - отметила Даниэль Белл, глава Миссии ООН по мониторингу соблюдения прав человека в Украине.

Она добавила, что время суток, в течение которого Россия осуществила атаки, подчеркивает ее намерение нанести как можно больше вреда гражданскому населению. Это особенно касается ударов россиян 23 июня по лицею в Белгород-Днестровском Одесской области и 24 июня по Днепру.

Обе атаки были совершены днем, в результате чего погибло не менее 24 человек и более 300 получили ранения. Представители миссии ООН не обнаружили никаких доказательств военного присутствия в лицее во время осмотра места удара.

Подобные нападения, направленные против школ, жилых домов или медицинских учреждений, считаются военными преступлениями в соответствии с международным правом.