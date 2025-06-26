Удари РФ по Україні стали в півтора раза смертоноснішими, ніж минулого року, - ООН
Кількість загиблих і поранених українців за перші п'ять місяців 2025-го збільшилася в півтора раза порівняно з таким самим періодом у 2024-му. Атаки росіян стали більш смертоносними.
Про це свідчать дані звіту Місії ООН з моніторингу дотримання прав людини в Україні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Standard.
"Балістичні ракети, що використовуються в густонаселених районах, завдають передбачуваної та широкомасштабної шкоди цивільному населенню, як засвідчили ці нещодавні атаки", - зазначила Даніель Белл, голова Місії ООН з моніторингу дотримання прав людини в Україні.
Вона додала, що час доби, протягом якого Росія здійснила атаки, підкреслює її намір завдати якомога більше шкоди цивільному населенню. Це особливо стосується ударів росіян 23 червня по ліцею в Білгород-Дністровському Одеської області та 24 червня по Дніпру.
Обидві атаки було скоєно вдень, унаслідок чого загинуло щонайменше 24 людини і понад 300 дістали поранення. Представники місії ООН не виявили жодних доказів військової присутності в ліцеї під час огляду місця удару.
Подібні напади, спрямовані проти шкіл, житлових будинків або медичних установ, вважаються воєнними злочинами відповідно до міжнародного права.
Наймасовіше вбивство дітей за час війни
Нагадаємо, у квітні російські окупанти атакували Кривий Ріг балістичною ракетою з касетними бомбами. Ворог цілився по густонаселеному району.
Ракета вибухнула неподалік від дитячого майданчика. Унаслідок такого теракту РФ загинули дев'ятеро дітей.
Пізніше верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк звернув увагу, що цей удар став наймасовішим убивством дітей від початку повномасштабної війни РФ проти України.
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