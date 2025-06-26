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Удары РФ по Украине стали в полтора раза смертоноснее, чем в прошлом году, - ООН

Четверг 26 июня 2025 15:40
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Удары РФ по Украине стали в полтора раза смертоноснее, чем в прошлом году, - ООН Фото: россияне ударили по жилому дому в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Количество погибших и раненых украинцев за первые пять месяцев 2025-го увеличилось в полтора раза по сравнению с таким же периодом в 2024-м. Атаки россиян стали более смертоносными.

Об этом свидетельствуют данные отчета Миссии ООН по мониторингу соблюдения прав человека в Украине, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Standard.

"Баллистические ракеты, используемые в густонаселенных районах, наносят предсказуемый и широкомасштабный вред гражданскому населению, как показали эти недавние атаки", - отметила Даниэль Белл, глава Миссии ООН по мониторингу соблюдения прав человека в Украине.

Она добавила, что время суток, в течение которого Россия осуществила атаки, подчеркивает ее намерение нанести как можно больше вреда гражданскому населению. Это особенно касается ударов россиян 23 июня по лицею в Белгород-Днестровском Одесской области и 24 июня по Днепру.

Обе атаки были совершены днем, в результате чего погибло не менее 24 человек и более 300 получили ранения. Представители миссии ООН не обнаружили никаких доказательств военного присутствия в лицее во время осмотра места удара.

Подобные нападения, направленные против школ, жилых домов или медицинских учреждений, считаются военными преступлениями в соответствии с международным правом.

Самое массовое убийство детей за время войны

Напомним, в апреле российские оккупанты атаковали Кривой Рог баллистической ракетой с кассетными бомбами. Враг целился по густонаселенному району.

Ракета взорвалась неподалеку от детской площадки. В результате такого теракта РФ погибли девять детей.

Позже верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк обратил внимание, что этот удар стал самым массовым убийством детей с начала полномасштабной войны РФ против Украины.

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