Удары РФ по Украине стали в полтора раза смертоноснее, чем в прошлом году, - ООН
Количество погибших и раненых украинцев за первые пять месяцев 2025-го увеличилось в полтора раза по сравнению с таким же периодом в 2024-м. Атаки россиян стали более смертоносными.
Об этом свидетельствуют данные отчета Миссии ООН по мониторингу соблюдения прав человека в Украине, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Standard.
"Баллистические ракеты, используемые в густонаселенных районах, наносят предсказуемый и широкомасштабный вред гражданскому населению, как показали эти недавние атаки", - отметила Даниэль Белл, глава Миссии ООН по мониторингу соблюдения прав человека в Украине.
Она добавила, что время суток, в течение которого Россия осуществила атаки, подчеркивает ее намерение нанести как можно больше вреда гражданскому населению. Это особенно касается ударов россиян 23 июня по лицею в Белгород-Днестровском Одесской области и 24 июня по Днепру.
Обе атаки были совершены днем, в результате чего погибло не менее 24 человек и более 300 получили ранения. Представители миссии ООН не обнаружили никаких доказательств военного присутствия в лицее во время осмотра места удара.
Подобные нападения, направленные против школ, жилых домов или медицинских учреждений, считаются военными преступлениями в соответствии с международным правом.
Самое массовое убийство детей за время войны
Напомним, в апреле российские оккупанты атаковали Кривой Рог баллистической ракетой с кассетными бомбами. Враг целился по густонаселенному району.
Ракета взорвалась неподалеку от детской площадки. В результате такого теракта РФ погибли девять детей.
Позже верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк обратил внимание, что этот удар стал самым массовым убийством детей с начала полномасштабной войны РФ против Украины.
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