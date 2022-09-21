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Подзвонити своїм. Як безкоштовно скористатись телефоном за відсутності зв'язку

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Середа 21 вересня 2022 08:00
Подзвонити своїм. Як безкоштовно скористатись телефоном за відсутності зв'язку Фото: Українські біженці в Польщі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Програма дозволяє дзвонити на окуповані території та з-за кордону без роумінгу

В Україні створили сервіс безкоштовних дзвінків без мобільного зв'язку та якісного інтернету. Додзвонитися можна на окуповані території та до рідних з-за кордону, повідомляє TRAVEL РБК-Україна.

На сайті розробника UniTalk вказано, він створений для допомога українським військовим, волонтерським організаціям та українцям, що знаходяться за кордоном.

"Ціль проекту – надати можливість людям у нелегкі воєнні часи зв'язатися зі своїми близькими і рідними в один клік і цілком безкоштовно".

Дзвінки через програму "Подзвони Своїм" – один із небагатьох способів для безпечного зв’язку на окупованих територіях, де не працюють українські оператори стільникового зв’язку або дають збій.

Платформа Unitalk допомагає телефонувати безплатно без мобільного зв'язку та навіть за слабкого інтернет-з'єднання.

Сервіс буде корисний у таких випадках:

  • немає коштів на рахунку мобільного оператора зв'язку;
  • якість інтернету не дає змоги скористатися месенджерами;
  • дорогий роумінг для тих, хто перебуває за кордоном;
  • потрібно зв'язатися з близькими, не використовуючи свій номер телефону;
  • коли близькі люди не вміють або не можуть користуватися месенджерами.

Подзвонити своїм. Як безкоштовно скористатись телефоном за відсутності зв'язку

Фото: Два варіанти здійснити дзвінки на сайті проекту (скріншот РБК-Україна/allo.unitalk.cloud)

Як скористатися можливістю дзвінків, коли немає зв'язку чи коштів на рахунку

Є два способи здійснити дзвінок:

1. Перший – ввести на сайті номер того, кому треба зателефонувати (з комп'ютера на телефон, потребує наявності інтернету);

2. Другий – ввести свій номер телефону і номер того, кому необхідно зателефонувати (з'єднання телефон-телефон).

Сервіс дозволяє здійснити не більше 2 дзвінків на добу - до 15 хв кожен.

За допомогою програми військові, мешканці тимчасово окупованих територій можуть безпечно зв'язуватися з рідними, волонтери та ті, хто виїхав за кордон – не платити за мобільний та інтернет-зв'язок.

Нагадаємо, ми писали, що зміниться для українців у роумінгу ЄС.

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