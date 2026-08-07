Удари по пускових. Федоров намагається переконати Маска допомогти Україні, - ЗМІ

Видання нагадує, що, за даними неназваних джерел, президент України Володимир Зеленський під час останньої зустрічі із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі звернувся по допомогу до Маска.

Журналісти стверджують, що глава української держави хоче використовувати систему Starlink для завдання ударів по ракетних батареях, які запускають балістичні ракети по мирних містах України.

The Atlantic пише, що Трамп не дав конкретної відповіді Зеленському.

При цьому люди з оточення Федорова повідомили, що після звільнення Федоров намагається звернутися до Маска через неофіційні канали, але власник SpaceX поки не хоче змінювати свою позицію.

"На даний момент позитивного рішення немає", - сказав один із співрозмовників журналістів.

За його словами, Маск продовжує сперечатися з Федоровим щодо ризику подальшої ескалації війни з боку Росії.

"Ілон продовжує говорити, що настав час укласти угоду", - додав він.

Росіянам відключили Starlink

The Atlantic нагадує, що Федорову наприкінці січня вдалося переконати Маска відключити росіянам доступ до Starlink. Це сталося під час телефонної розмови.

Такі заходи дозволили Україні переламати ситуацію на фронті та піти у контратаку. Декілька сотень квадратних кілометрів території було звільнено від російських солдатів.