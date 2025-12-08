ua en ru
Удари по Печенізькій дамбі: Коордштаб визначив, чи потрібна евакуація

Харківська область, Понеділок 08 грудня 2025 17:48
UA EN RU
Удари по Печенізькій дамбі: Коордштаб визначив, чи потрібна евакуація Ілюстративне фото: стало відомо, чи потрібна евакуація через удари РФ по Печенізькій греблі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Чиновники Мінрозвитку та Харківської ОВА обговорили ситуацію в громадах навколо Печенізької дамби, яку атакують росіяни. Поки що евакуація не є необхідною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад і територій України.

"Під час засідання обговорили ситуацію в громадах Харківщини, розташованих поблизу Печенізького водосховища. Станом на сьогоднішній день ситуація стабільна, підстав для проведення будь-яких заходів із евакуації населення немає", - сказано в повідомленні відомства.

Також на засіданні окремо обговорювали можливість розгортання додаткових транзитних центрів у Полтавській, Київській та Житомирській областях, щоб тимчасово розмістити там людей у разі потреби. При цьому порушувалося питання збільшення кількості рейсів "Укрзалізниці".

"Профільні служби продовжують регулярний моніторинг рівня води в Печенізькому водосховищі, станом на сьогоднішній день ситуація стабільна", - наголосив заступник міністра розвитку громад та територій України Олексій Рябикін.

Атаки на Печенізьку дамбу

Нагадаємо, російські солдати системно атакують Печенізьку дамбу в Харківській області, використовуючи "Шахеди", різноманітні ракети, КАБи, а також ударні та FPV-дрони.

Тільки за останні дні зафіксовано кілька спроб завдати удару по об'єкту, і одна з ракет зруйнувала понад десять будинків у сусідньому дачному масиві.

Українські військові заздалегідь підготувалися до можливого критичного пошкодження дамби: розроблено запасні маршрути руху, сформовано необхідні матеріально-технічні запаси, що дає змогу підтримувати повноцінну логістику навіть за тимчасової втрати переправи. Інженерні підрозділи готові оперативно відновити перехід у разі потреби.

Печенізька дамба є ключовим об'єктом водопостачання та безпеки десятків населених пунктів регіону. У Силах оборони наголошують, що спроби її знищення не мають військового обґрунтування.

