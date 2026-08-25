Удари по МіГ-29, складах та РЕБ ворога: Сили оборони розгромили низку об'єктів РФ

Нагадаємо, в ніч на сьогодні СОУ вдарили по двох об'єктах нафтогазової промисловості Росії. Зокрема, під прицілом опинилися Афіпський нафтопереробний та Астраханський газопереробний заводи.

Крім того, сьогодні на території Амурського газохімічного комплексу (АГХК), який наразі перебуває на етапі будівництва, сталася масштабна пожежа.