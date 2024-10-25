Удари по критично важливих підстанціях несуть пряму загрозу безпеці українських АЕС, - МАГАТЕ

Спеціалісти Агентства аналізують наслідки фактичного та потенційного пошкодження підстанцій, які постачають енергію за межами АЕС.

"Надійний доступ до зовнішнього джерела живлення є одним із семи незамінних основ забезпечення ядерної безпеки під час збройного конфлікту. Безпека діючих АЕС залежить від стабільного підключення до мережі, але ситуація в цьому відношенні останніми місяцями стає все більш нестабільною", - йдеться у звіті МАГАТЕ.

У понеділок 21 листопада МАГАТЕ продовжило місію на критично важливих для роботи АЕС підстанціях. Це стало результатам переговорів з керівництвом МАГАТЕ за участі президента Володимира Зеленського.