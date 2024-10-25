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Удары по критически важным подстанциям несут прямую угрозу безопасности украинских АЭС, - МАГАТЭ

Фото: удары по критически важным подстанциям несут прямую угрозу безопасности украинских АЭС (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

По запросу Украины команда МАГАТЭ на этой неделе посещает шесть электрических подстанций в Украине в рамках работы Агентства по оценке состояния инфраструктуры электросети, необходимой для ядерной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МАГАТЭ.

Специалисты Агентства анализируют последствия фактического и потенциального повреждения подстанций, поставляющих энергию за пределами АЭС.

"Надежный доступ к внешнему источнику питания является одной из семи незаменимых основ обеспечения ядерной безопасности во время вооруженного конфликта. Безопасность действующих АЭС зависит от стабильного подключения к сети, но ситуация в этом отношении в последние месяцы становится все более нестабильной", - говорится в отчете МАГАТЭ.

В понедельник 21 ноября МАГАТЭ продлило миссию на критически важных для работы АЭС подстанциях. Это стало результатом переговоров с руководством МАГАТЭ с участием президента Владимира Зеленского.

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