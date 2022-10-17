Удари по інфраструктурі. У трьох областях України повідомили про "прильоти"

Сумська область

Рано-вранці окупаційні війська завдали ракетного удару по критичній інфраструктурі в Роменському районі. Внаслідок обстрілів є постраждалі.

"Роменський район. Ракетний удар по об'єктах критичної інфраструктури після 5 ранку. Є постраждалі. Подробиці скоро", - написав голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.

Дніпропетровська область

Росіяни всю ніч атакували регіон ракетами, "Градами" та важкою артилерією. Три ракети були знищені силами ППО, проте одна все ж таки вдарила по об'єкту енергетичної інфраструктури. Внаслідок чого там спалахнула сильна пожежа, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Також він розповів, що в ніч на 17 жовтня ворожа армія накрила Нікопольський район вогнем з "Градів" та важкої артилерії. Там зафіксували понад 30 "прильотів".

Крім того, внаслідок обстрілів у Марганецькій та Червоногригорівській громадах пошкоджено будинки. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Запорізька область

Цієї ночі окупанти також завдали удару по Запоріжжі. Руйнувань та постраждалих внаслідок обстрілів немає.

При цьому начальник обласної військової адміністрації Олександр Старух попереджає про можливість повторних атак.