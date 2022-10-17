RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Удары по инфраструктуре. В трех областях Украины сообщили о "прилетах"

Фото: в трех областях Украины сообщили о "прилетах" (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска продолжают наносить удары по инфраструктуре Украины. Несколько "прилетов" были зафиксированы в Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на глав местных военных администраций.

Сумская область

Рано утром оккупационные войска нанесли ракетный удар по критической инфраструктуре в Роменском районе. В результате обстрелов есть пострадавшие.

"Роменский район. Ракетный удар по объектам критической инфраструктуры после 5 утра. Есть пострадавшие. Подробности скоро", - написал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.

Днепропетровская область

Россияне всю ночь атаковали регион ракетами, "Градами" и тяжелой артиллерией. Три ракеты были уничтожены силами ПВО, однако одна все же ударила по объекту энергетической инфраструктуры. Вследствие чего там вспыхнул сильный пожар, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Также он рассказал, что в ночь на 17 октября вражеская армия накрыла Никопольский район огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии. Там зафиксировали более 30 "прилетов".

Кроме того, в результате обстрелов в Марганецкой и Красногригорьевской общинах повреждены дома. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Запорожская область

Этой ночью оккупанты также нанесли удар по Запорожью. Разрушений и пострадавших в результате обстрелов нет.

При этом начальний областной военной администрации Александр Старух предупреждает о вероятности повторных атак.

Напомним, утром 17 октября российские войска вновь атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе. Взрывы прогремели в Шевченковском районе столицы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская областьСумская областьЗапорожская областьВойна в Украине