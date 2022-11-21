Удари по інфраструктурі рівнозначні застосуванню зброї масового ураження, - Зеленський

Обстріли російськими військовими української енергетичної інфраструктури є рівнозначними застосуванню зброї масового ураження.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на асамблеї НАТО.
"Росія зробила ставку на геноцидну політику, саме тому знищує нашу енергетичну інфраструктуру. Вбити електрику, водо- та теплопостачання взимку – це і є мета Росії, поставити життя мільйонів людей під пряму загрозу. Це рівнозначно застосуванню зброї масового ураження. Абсолютний злочин", - наголосив Зеленський.
Він також зазначив, що буде правильним, якщо країни-члени НАТО визнають у своїх парламентах Росію державою-спонсором тероризму.
Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки не планують поки що визнавати Росію державою - спонсором тероризму. Вашингтон не бажає спалювати всі мости із Москвою.
Нагадаємо, РБК-Україна писала про те, що радник глави Офісу президента Михайло Подоляк закликав передати конфісковані активи Росії Україні.
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