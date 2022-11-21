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Удары по инфраструктуре равнозначны применению оружия массового поражения, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Обстрелы российскими военными украинской энергетической инфраструктуры равнозначны применению оружия массового поражения.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на ассамблее НАТО.

"Россия сделала ставку на геноцидную политику, именно поэтому уничтожает нашу энергетическую инфраструктуру. Убить электричество, водо- и теплоснабжение зимой – это и есть цель России, поставить жизнь миллионов людей под прямую угрозу. Это равнозначно применению оружия массового поражения. Абсолютное преступление", - отметил Зеленский.

Он также отметил, что будет правильным, если страны-члены НАТО признают в своих парламентах Россию государством-спонсором терроризма.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки не планируют пока признавать Россию государством - спонсором терроризма. Вашингтон не желает сжигать все мосты с Москвой.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал передать конфискованные активы России Украине.

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