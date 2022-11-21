Удары по инфраструктуре равнозначны применению оружия массового поражения, - Зеленский

Обстрелы российскими военными украинской энергетической инфраструктуры равнозначны применению оружия массового поражения.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на ассамблее НАТО.
"Россия сделала ставку на геноцидную политику, именно поэтому уничтожает нашу энергетическую инфраструктуру. Убить электричество, водо- и теплоснабжение зимой – это и есть цель России, поставить жизнь миллионов людей под прямую угрозу. Это равнозначно применению оружия массового поражения. Абсолютное преступление", - отметил Зеленский.
Он также отметил, что будет правильным, если страны-члены НАТО признают в своих парламентах Россию государством-спонсором терроризма.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки не планируют пока признавать Россию государством - спонсором терроризма. Вашингтон не желает сжигать все мосты с Москвой.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал передать конфискованные активы России Украине.
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