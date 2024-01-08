Удари по інфраструктурі, пожежа і жертви: наслідки атаки РФ на Хмельницьку область

"Противник завдав ударів по об’єктах інфраструктури області. Була пожежа, яку локалізували підрозділи ДСНС. На привеликий жаль, маємо двох загиблих людей – чоловіки 1947 та 1964 р.н." - розповів Тюрін.

Наслідки удару

Наразі ліквідація наслідків удару триває. Зокрема, за словами Тюріна, зазнала пошкодження житлова забудова, в будинках вибито вікна.

"У місті Хмельницькому через російський ракетний обстріл двоє людей загинули, пошкоджено багатоквартирний будинок", - констатували у Нацполіції України.

Збито дві російські ракети

Заступник голови ОВА також додав, що вранці під час повітряної тривоги в межах Хмельницької області ППО збила дві ворожі ракети.

Удар РФ по Хмельницькій області

З ранку 8 січня в Україні було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили про злет Міг-31К. Вся карта за хвилини стала "червоною". Вибухи пролунали у Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, на Хмельниччині працювала ППО.

Пізніше заступник глави Офісу президента Олексій Кулеба розповів, що на Хмельниччині загинули дві людини після атаки РФ. За останніми даними, pfufkjv через масовану атаку РФ по Україні поранено вже 38 людей, четверо загинули. Докладніше про атаку окупатів 8 січня - у матеріалі РБК-Україна.