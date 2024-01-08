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Удары по инфраструктуре, пожар и жертвы: последствия атаки РФ на Хмельницкую область

Фото: названы последствия удара РФ по Хмельницкой области 8 января (t me dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за обстрела Хмельницкой области 8 января погибли два человека. В областном центре ударом поврежден дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию Украины и Telegram заместителя главы Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина.

"Противник нанес удары по объектам инфраструктуры области. Был пожар, который локализовали подразделения ГСЧС. К сожалению, есть двое погибших людей - мужчины 1947 и 1964 г.р." – рассказал Тюрин.

Последствия удара

Пока ликвидация последствий удара продолжается. В частности, по словам Тюрина, получила повреждение жилая застройка, в домах выбиты окна.

"В городе Хмельницком из-за российского ракетного обстрела два человека погибли, поврежден многоквартирный дом", - констатировали в Нацполиции Украины.

Сбиты две российские ракеты

Замглавы ОВА также добавил, что утром во время воздушной тревоги в пределах Хмельницкой области ПВО сбила две вражеские ракеты.

Удар РФ по Хмельницкой области

С утра 8 января в Украине была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы сообщили о взлете Миг-31К. Вся карта за минуты стала "красной". Взрывы прогремели в Днепре, Харькове, Запорожье, в Хмельницкой области работала ПВО.

Позже заместитель главы Офиса президента Алексей Кулеба рассказал, что в Хмельницкой области погибли два человека после атаки РФ. По последним данным, в общей сложности из-за массированной атаки РФ по Украине ранены уже 38 человек, четверо погибли. Подробнее об атаке оккупатов 8 января - в материале РБК-Украина.

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