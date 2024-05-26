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Удари по Харкову - це натяк. У ЦПД назвали головну мету атак РФ на місто

Фото: атакуючи Харків, Росія намагається схилити Україну до переговорів (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Наталія Гурковська

Нещадно обстрілюючи Харків, Росія намагається схилити Україну до переговорів, щоб заморозити війну. Голові Кремля Володимиру Путіну потрібно нагромадити сили для продовження агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

"Мета Росії не змінилася. Удари по Харкову є свідомим геноцидом. Ключова мета Путіна - знищення українського народу та окупація земель. Удари по Харкову - це натяк, що вони не припиняться, якщо Україна не сяде за стіл перемовин, що дало б можливість РФ заморозити війну і накопичити сили для нової війни в потрібний момент і окупації більшої кількості наших територій", - пояснив він. 

Коваленко підкреслив, що мета знищення України і приєднання територій до РФ лишається ключовим завданням Путіна.

"Це потрібно розуміти. І не обманювати себе. Інструментарій терору входить в цей план. Протидія - дзеркальна відповідь, достатня кількість зброї", - додав він.

Обстріли Харкова

Російські війська постійно обстрілюють Харків уже понад два роки, з масштабного вторгнення РФ до України у лютому 2022 року. Найчастіше окупанти запускають ракети і б'ють з артилерії по Харкову з Бєлгородської області. 

Ситуація загострилася після того, як РФ почала наступ у прикордонних районах Харківської області. 25 травня російські війська вдарили по "Епіцентру" та по центру Харкова.

За останніми даними, кількість загиблих внаслідок авіаудару РФ за гіпермаркетом у Харкові зросла до 12. Десять з них поки не впізнано. Травми отримали 43 особи. Крім того, через атаку по центру міста того ж дня постраждали 25 людей, серед них 14-річний хлопець. Докладніше про атаку - у матеріалі РБК-Україна.

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