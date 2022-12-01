Удари по енергооб'єктах - це ключовий компонент військової доктрини РФ, - британська розвідка

Як зазначається у зведенні, це перший приклад того, як Росія намагається реалізувати концепцію Стратегічної операції зі знищення критично важливих цілей (SODCIT), яка є ключовим компонентом військової доктрини, прийнятої нею в останні роки.

За даними британської розвідки, Росія передбачала, що в рамках SODCIT використовуватиме ракети великої дальності для завдання ударів по найважливішій національній інфраструктурі ворожої держави, а не по її збройних силах, щоб деморалізувати населення і зрештою змусити лідерів держави капітулювати.

Удари Росії продовжують викликати перебої в електропостачанні, що призводить до невиборчих масових гуманітарних проблем по всій Україні. Проте ефективність SODCIT як стратегії, ймовірно, знизилася, тому що Росія вже витратила більшу частину своїх відповідних ракет проти тактичних цілей, зазначається у повідомленні.

"Крім того, оскільки Україна провела успішну мобілізацію протягом дев'яти місяців, матеріальний та психологічний ефект від SODCIT, ймовірно, буде меншим, ніж якби вона була розгорнута у початковий період війни", - вважають у Міноборони Британії.