Удари по Дніпропетровській області: влада вводить тотальну економію електрики

Сьогоднішні удари по Дніпропетровській області тривають понад п'ять годин. Через серйозні пошкодження в регіоні запроваджується тотальна економія електрики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника обласної військової адміністрації Валентина Резніченка.
За його словами, російські війська вдарили по об'єктах життєзабезпечення, а також по інфраструктурі у Павлоградському та Кам'янському районах.
"Є серйозні руйнування. Багато населених пунктів залишилися без світла. До роботи стали служби. Рятувальники ліквідують наслідки прильотів. Енергетики відновлюють обладнання та утримують роботу системи", - зазначив Резніченко.
Він також додав, що в області запроваджується режим тотальної економії електроенергії, щоб могли працювати лікарні, транспорт та інша соціальна інфраструктура.
Нагадаємо, напередодні на тлі масового обстрілу українців закликали економити електроенергію з 17:00 до 22:00. У цей період українські мережі проходять пікове навантаження.
Також вчора Україна припинила експорт електроенергії через російські ракетні обстріли та руйнування на електростанціях.
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