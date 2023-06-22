Удари по Чонгарському мосту насамперед допоможуть звільнити південь України, - експерт

Якщо удари Чонгарському мосту продовжаться, то це прискорить насамперед деокупацію Збройними силами материкового півдня України, а не Криму.

Варто зазначити, що загарбники мають два виходи з окупованого Криму на материкову Україну - Армянськ і Чонгар. Пошкодження однієї з цих логістичних артерій, безумовно, негативно позначиться на забезпеченні росіян на півдні Запорізької області.

За словами Коваленка, з цього погляду Чонгар більш уразливий, ніж Армянськ. Оскільки руйнування моста, що виходить на трасу Е-105 на Мелітополь, у комплексі з ударами по залізничних коліях фактично зупинять логістику.

"А з іншого боку, це в перспективі робить проблематичною втечу росіян з півдня. Якщо дивитися на карту, то виводити угруповання через одну лише Чаплинку - це складний процес. Що стосується ресурсів, то рух через Армянськ і Чаплинку перетвориться на логістичне пекло зі збільшенням витрати палива та скороченням ресурсу самого транспорту", - сказав він.

Як зазначив Коваленко, якщо говорити про вихід на Мелітополь через трасу М-14, то окупанти опиняться в зоні поразки нашої ствольної та реактивної артилерії.

Експерт наголосив, що на війні логістика вирішує практично всі питання та завдання. І якщо вона не працює, противник буде знекровлений, не маючи засобів навіть для оборони.

Водночас, за його словами, наразі зарано говорити про те, що це може бути сценарій зі звільнення Криму. Швидше за все, повторюються події 2022 року, коли систематичні удари по мостах через Дніпро та знищення складів змусили окупантів тікати з Херсона.

На думку Коваленка, якщо удари по тилах та логістиці продовжаться, то це прискорить насамперед деокупацію материкового півдня. А звільнення Криму розпочнеться із заходів щодо обрізання логістики з Росії - знищення Кримського мосту.

Удар по Чонгарським мостам

Зранку 22 червня у районі населеного пункту Чонгар на межі Херсонської області та Криму пролунали вибухи. Окупанти заявили про обстріл автомобільних мостів через Сиваш. Пропагандисти пишуть, що удар завдали нібито далекобійними ракетами Storm Shadow.

Пізніше у мережі з'явилися відео, які підтверджують, що мости були пошкоджені. На опублікованих кадрах помітно, що пошкоджене не лише дорожнє покриття, але й конструкції мостів.

Варто зазначити, що ці мости важливі для окупантів, ними армія РФ постачає техніку та боєприпаси на лінію фронту на півдні України.

Про наслідки удару та як це може вплинути на ситуацію на фронті, - читайте у матеріалі РБК-Україна.