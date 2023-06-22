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Удары по Чонгарскому мосту в первую очередь помогут освободить юг Украины, - эксперт

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Четверг 22 июня 2023 17:47
Удары по Чонгарскому мосту в первую очередь помогут освободить юг Украины, - эксперт Фото: Чонгарский мост (росСМИ)
Автор: Татьяна Степанова, Данила Крамаренко
Эксперт: Александр Коваленко

Если удары по Чонгарскому мосту продолжатся, то это ускорит прежде всего деоккупацию Вооруженными силами материкового юга Украины, а не Крыма.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Стоит отметить, что у захватчиков два выхода из оккупированного Крыма на материковую Украину - Армянск и Чонгар. Повреждение одной из этих логистических артерий, безусловно, негативно отразится на обеспечении россиян на юге Запорожской области.

По словам Коваленко, с этой точки зрения Чонгар более уязвим, чем Армянск. Поскольку разрушение моста, выходящего на трассу Е-105 на Мелитополь, в комплексе с ударами по железнодорожным путям фактически остановят логистику.

"А с другой стороны, это в перспективе делает проблематичным побег россиян с юга. Если смотреть на карту, то выводить группировки через одну лишь Чаплинку - это сложный процесс. Что касается ресурсов, то движение через Армянск и Чаплинку превратится в логистический ад с увеличением расхода топлива и сокращением ресурса самого транспорта", - сказал он.

Как отметил Коваленко, если говорить о выходе на Мелитополь через трассу М-14, то оккупанты окажутся в зоне поражения нашей ствольной и реактивной артиллерии.

Эксперт подчеркнул, что на войне логистика решает практически все вопросы и задачи. И если она не работает, противник будет обескровлен, не имея средств даже для обороны.

В то же время, по его словам, рано говорить о том, что это может быть сценарий по освобождению Крыма. Скорее всего, повторяются события 2022 года, когда систематические удары по мостам через Днепр и уничтожение складов вынудили оккупантов бежать из Херсона.

По мнению Коваленко, если удары по тылам и логистике продолжатся, это ускорит прежде всего деоккупацию материкового юга. А освобождение Крыма начнется с мер по обрезанию логистики из России - уничтожения Крымского моста.

Удар по Чонгарским мостам

Утром 22 июня в районе населенного пункта Чонгар на границе Херсонской области и Крыма раздались взрывы. Оккупанты заявили об обстреле автомобильных мостов через Сиваш. Пропагандисты пишут, что удар нанесли якобы дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Позже в сети появились видео, подтверждающие, что мосты были повреждены. На опубликованных кадрах видно, что повреждено не только дорожное покрытие, но и конструкции мостов.

Стоит отметить, что эти мосты важны для оккупантов, ими армия РФ поставляет технику и боеприпасы на линию фронта на юге Украины.

О последствиях удара и как это может повлиять на ситуацию на фронте, - читайте в материале РБК-Украина.

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