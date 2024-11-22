Удари по базах і арсеналах РФ допомогли Україні покращити ситуацію зі снарядами, - джерело

Удари України по арсеналах та військових складах Російської Федерації допомогли покращити ситуацію зі снарядами на фронті. У росіян скоротилась перевага у снарядах.
Про це РБК-Україна повідомило джерело у Генеральному штабі ЗСУ.
За даними джерела, на окремих ділянках фронту співвідношення використання боєприпасів зараз становить від 1:1,5 до 1:3. Знищення російських арсеналів значно скоротило перевагу противника на фронті.
Крім того співрозмовник в Генштабі розповів, що 50% вогневого ураження на полі бою зараз завдають дрони різних типів.
На початку 2024 року Україна стикнулася зі значною нестачею снарядів, що було зумовлено призупиненням американської допомоги через затримку фінансування в Конгресі.
Проте з часом ситуація з артилерією покращилася. За даними джерел РБК-Україна, до червня розрив у кількості пострілів між Україною та РФ зменшився з 1:7 до 1:3.
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